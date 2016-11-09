ZTE Blade V6

Рубрика: Телекоммуникации

Среди предложений от раскрученных мировых брендов легко не заметить аппарат со скромным названием ZTE Blade V6. Впрочем, почему скромным? С процессором от MediaTek, 2GB RAM и 5 дюймовым дисплеем смартфон как бритва (так переводится его название) может разрезать рынок.

Смартфон LG X Style - от слова Стильный

LG позаботилась о тех, кто хотел бы иметь стильный изящный смартфон с большим экраном, но не переплачивать много денег. Встречаем стильный LG X Style

LG V10 - телефон с двумя дисплеями и двумя фронтальными камерами

Если вы не видели LG V10, а только слышали, что выпустили телефон с двумя экранами, в первый момент наверное представляются два примерно равноразмерных дисплея, причем второй не иначе как на задней поверхности аппарата. Все это не так. Второй дисплей - это всего навсего узенькая полоска в верхней части основного. При этом это действительно независимый от основного экран. Если вы разочарованы, то подумайте, зачем был бы нужен второй аналогичный дисплей, если есть уже один?

«Код ИБ» снова едет в столицу Южного Урала

Рубрика: Пресс-релизы

22 сентября в Гранд Отеле ВИДГОФ (пр. Ленина, 26а) пройдет ежегодная конференция «Код информационной безопасности». Ключевые ИБ-эксперты обсудят влияние кризиса и современных угроз на информационную безопасность государства и бизнеса.

Иркутские безопасники раскроют «Код ИБ»

Рубрика: Пресс-релизы

Уже 15 сентября самое масштабное ИБ-событие России, Белоруссии и Казахстана, конференция «Код информационной безопасности», пройдет в Иркутске. Ведущие специалисты отрасли встретятся, чтобы поделиться реальным опытом, обменяться идеями, презентовать новые продукты и решения, а также просто пообщаться.

«Код информационной безопасности» в родном Екатеринбурге

Рубрика: Пресс-релизы

Екатеринбург — точка отсчета путешествий конференции «Код информационной безопасности» по нашей необъятной стране. А началось все в далеком 2005 году, когда мероприятие впервые прошло в столице Среднего Урала. И вот, 6 октября 2016 года, «Код ИБ» уже в 12-й раз, состоится в Екатеринбурге. Местом проведения конференции был выбран БЦ Президент (ул. Бориса Ельцина, 1а), одна из самых комфортных и современных площадок города.

LG G Flex - уникальный телефон изогнутой формы

Если для вас вопрос имиджа все - LG G Flex как нельзя более лучше подойдет для этого. Внимание окружающих вам обеспечено. Для тех, кто хочет иметь более высокочеткий дисплей, возможность менять батарею и устанавливать большие объемы для хранения информации, лучшим будет обратить внимание на другие модели. При всем при этом неоспоримо LG G Flex - это шаг в будущее.

Безопасность информационных технологий – 2016. Алтай

Рубрика: Пресс-релизы

Приглашаем Вас принять участие Третьей конференции «Безопасность информационных технологий – 2016. Алтай» (БИТ Алтай 2016) и Круглом столе «Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере на современном этапе», которые состоятся 29-30 июня 2016 года в рамках Форума «Электронная неделя на Алтае – 2016».

Обзор смартфона Lumia 640 XL 3G Dual Sim с экраном 5.7"

Любите смартфоны с большим экраном? Есть решение - очередной девайс от Microsoft. С его огромным экраном в 5.7" он фактически занимает нишу 7"-ых планшетов, при этом добавляя к ним полноценный телефонный функционал. И не только. Как всегда в наличии полный комплект фирменного набора Люмий - бесплатный (для покупателя смартфона) Офис, бесплатные высокодетализированные карты и множество других программ. Подробнее о минусах и плюсах аппарата будет рассказано ниже.

SEMICON 2016 - Ведущий форум индустрии микроэлектроники и полупроводников в России

Рубрика: Пресс-релизы

Сегодня мир радикально меняется, и одну из ведущих ролей здесь играет электроника. Изменения неизбежно затронули и проходящий под эгидой SEMI форум SEMICON Russia - действительно глобальный форум электроники, полупроводниковой промышленности, фотовольтаики и нанотехнологий, который всегда вызывал интерес специалистов отрасли. Но с изменением общей стратегии SEMI меняется и концепция этого мероприятия.

Конференция «Код ИБ» впервые пройдет в Омске

Рубрика: Пресс-релизы

26 мая 2016 года в Омске, в Конгесс-холле (ул. 70 Октября, д. 25, к 2) впервые пройдет конференция «Код информационной безопасности». Ведущие российские специалисты сферы ИТ и ИБ продемонстрируют новые решения в области управления защитой информации. На один день Омск станет площадкой для встречи экспертов отрасли, обмена идеями, трендами и мнениями.

27 проектов за 48 часов: в Иннополисе завершился марафон HackDay #42

Рубрика: Пресс-релизы

С 29 апреля по 1 мая в Университете Иннополис прошел HackDay #42 — 48-часовой марафон, который собрал в одном месте сто двадцать программистов, инженеров, конструкторов, менеджеров, дизайнеров, маркетологов, технологических предпринимателей и студентов из Иннополиса, Казани, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Нижнего Новгорода и Томска.



Место встречи профессионалов ИКТ!

Рубрика: Пресс-релизы

19-21 апреля 2016 года в Конгресс-центре ЦМТ Москвы состоялась Международная выставка и конференция перспективных информационных и коммуникационных технологий Expo Comm Russia 2016.

Весь космос на Satellite Russia & CIS 2016

VIII Международная конференция Satellite Russia & CIS 2016, организованная группой компаний COMNEWS, с большим успехом прошла 21-22 апреля 2016 г., собрав более 250 профессионалов рынка спутниковой связи и вещания со всей России и десятка стран мира.

Один день из жизни Кода ИБ в Петербурге

Рубрика: Пресс-релизы

21 апреля конференция «Код информационной безопасности» во второй раз прошла в Санкт-Петербурге. Местом проведения на этот раз стал «Sokos Hotel Olympia Garden», на территории которого собрались около 160 специалистов сферы информационной безопасности Ленинградской области.

В Екатеринбурге состоялось крупнейшее мероприятие по информационной безопасности Уральского федерального округа – БИТ Урал 2016

Рубрика: Пресс-релизы

13-14 апреля 2016 года залы отеля Хаятт Ридженси приняли более 200 делегатов II Конференции «Безопасность информационных технологий. Урал» (БИТ Урал 2016). В конференции приняли участие жители 15 городов России, крупнейшие из них: Екатеринбург (82% слушателей), Нижний Тагил, Челябинск, Ярославль, Москва, Санкт-Петербург.

Как развивается Интернет вещей в России? Ответ – этой осенью. Только умные технологии и самые последние новинки – на ежегодной международной выставке и конференции «Интернет вещей» в Москве

Рубрика: Пресс-релизы

29 сентября в Москве пройдет ежегодная выставка-конференция под названием «Интернет вещей». Это уже третье событие, которое соберет всех лидеров IoT-индустрии: разработчиков, предпринимателей, инвесторов и экспертов рынка.

44 проекта за 24 часа: в Петербурге завершился EPAM HackDay

Рубрика: Пресс-релизы

16-17 апреля в пространстве «Скороход» прошел хакатон EPAM HackDay, который объединил более двухсот разработчиков, дизайнеров, менеджеров ИТ-проектов из Санкт-Петербурга и Москвы. На открытии было представлено более пятидесяти идей. Участники объединились в команды и получили 24 часа на разработку ИТ-решения от идеи до рабочего прототипа. На демофесте команды представили 44 проекта. Четыре из них были отмечены в номинациях и получили призы.

Nokia Lumia 830 - смартфон со скоростным интернетом

В последнее время на рынке появилось такое количество Люмий, что зачастую разные модели сложно отличить друг от друга. В корпусах одинаковой формы, одинакового размера и цвета. Поэтому особенно приятно было видеть, что Nokia Lumia 830 заметно отличается от своих собратьев. В тонком и легком алюминиевом корпусе с подчеркнуто угловатым дизайном располагается съемная задняя пластинка в стиле классических Нокий (больше никаких сломанных ногтей при попытке снять цельную заднюю крышку, как на других Люмиях).

Северная столица раскроет «Код информационной безопасности»

Рубрика: Пресс-релизы

21 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге, в «Sokos Hotel Olympia Garden» (Батайский переулок, 3а) пройдет ежегодная конференция «Код информационной безопасности». Ведущие российские специалисты сферы ИТ и ИБ продемонстрируют новые решения в области управления информационной безопасностью.

Две недели до пуска Satellite

Рубрика: Пресс-релизы

Ровно через две недели - 21-22 апреля - в Москве пройдет VIII Международная конференция Satellite Russia & CIS 2016. В этом году в форуме примут участие руководители Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", ОАО "Газпром космические системы" (ГКС), Внешэкономбанка и Минкомсвязи России.

В Новосибирске состоялся VIII Сибирский форум «Индустрия Информационных систем»

Рубрика: Пресс-релизы

6 и 7 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялся VIII Сибирский форум «Индустрия Информационных Систем» — уникальное мероприятие, которое прошло совместно с выставкой «IT-Сибирь. Сибтелеком». Организовали мероприятие Инновационный кластер информационных технологий Новосибирской области «СибАкадемСофт» и государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство формирования инновационных проектов «АРИС».

От идеи до ИТ-проекта за 48 часов: в Иннополисе пройдет HackDay #42

Рубрика: Пресс-релизы

29 апреля - 1 мая пройдет HackDay #42 – двухдневный марафон, который объединит самых активных представителей технологических, креативных и стартап-сообществ ПФО, чтобы за 48 часов превратить идею в готовый продукт.

СИИС-2016: "Технологии цифрового будущего – в жизнь"

Рубрика: Пресс-релизы

6-7 апреля на площадке МБК «Новосибирск Экспоцентр» состоится VIII Сибирский Форум "Индустрия информационных систем".

COMNEWS приглашает ИТ-компании заявить о реализованных проектах в сфере облачных вычислений в рамках VIII Ежегодного конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора»

Рубрика: Пресс-релизы

Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора», учрежденный Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и ГК COMNEWS в 2009 году, ежегодно чествует заказчиков и исполнителей наиболее выдающихся проектов в области ИТ, вносящих инновации как в работу отдельных ведомств и госструктур так и в экономику страны в целом.

Безопасность информационных технологий – 2016. Урал

Рубрика: Пресс-релизы

Приглашаем принять участие во II уральской конференции «Безопасность информационных технологий – 2016. Урал» (БИТ Урал 2016), которая состоится 13-14 апреля 2016 года в городе Екатеринбурге по адресу ул. Бориса Ельцина, 8 (Отель Хаятт Ридженси).

«Код ИБ» отправляется в Минск

Рубрика: Пресс-релизы

14 апреля 2016 года в Минске, в Гостинице «Виктория Олимп Отель» (пр. Победителей, 103) в рамках ежегодной серии конференции «Код информационной безопасности» встретятся ведущие российские специалисты сферы ИТ и ИБ.

Hi-Fi плеер Cowon Plenue S

На следующей недели в продаже появится, новый Hi-Fi плеер Cowon Plenue S. Да не просто новый плеер анонсирует известная корейская компания Cowon, а флагман, который приходит на смену Plenue 1. Новой модели не просто так присвоен почетный статус лидера линейки Hi-Fi плееров Cowon, ведь внешний вид, технические характеристики, ну и, конечно, самое важное - звучание плеера на самом высоком уровне.

СИИС-2016: инновации для школьников

Рубрика: Пресс-релизы

6 и 7 апреля 2016 года на площадке Новосибирского Экспоцентра состоится VIII Сибирский форум «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» (СИИС-2016), где соберутся ведущие разработчики программного обеспечения и средств автоматизации, а также представители органов государственной власти, муниципалитетов, госкорпораций, крупных промышленных предприятий, образовательных и научных организаций.

Миниатюрный усилитель для наушников FIIO A1

A1 пришел на смену модели E6. Конечно, производители позаботились о том, чтобы новая модель стала еще более изысканной и функциональной. FIIO A1 выглядит стильно и элегантно, кроме того, он очень миниатюрный. Кроме того, корпус усилителя выполнен из алюминиевого сплава, поверхность которого обработана пескоструйным аппаратом, и как итог – стильный и прочный.

SATELLITE RUSSIA & CIS 2016.

Рубрика: Пресс-релизы

COMNEWS приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в VIII Международной конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2016.